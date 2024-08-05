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  • Татьяна Гусева
    После того , что рассказывают простые солдаты, не верится, что до них дойдёт эта благотворительность...В Орле прошёл бла...
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В Орле прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих СВО

В Орле прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих СВО

В Орле 4 августа на площади Ленина состоялся благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО.  Патриотические песни исполнили руководитель проекта «ZAHAROV57» Максим Захаров и лауреат премии «Шансон года» в Кремле Оксана Орлова.

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ТГ
Татьяна Гусева
После того , что рассказывают простые солдаты, не верится, что до них дойдёт эта благотворительность...
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