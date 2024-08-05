В Орле прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих СВО

В Орле 4 августа на площади Ленина состоялся благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО. Патриотические песни исполнили руководитель проекта «ZAHAROV57» Максим Захаров и лауреат премии «Шансон года» в Кремле Оксана Орлова.
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