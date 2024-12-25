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Ventiva представила ионную систему охлаждения для чипов с TDP до 40 Вт — в ней вооб...

Ventiva представила ионную систему охлаждения для чипов с TDP до 40 Вт — в ней вооб...

Ventiva представила ионную систему охлаждения для чипов с TDP до 40 Вт — в ней вообще нет движущихся частейСоздание потока воздуха за счёт ионизации его молекул давно применяется в бытовых вентиляторах, но компания Ventiva всерьёз задумалась над внедрением подобной технологии в сфере охлаждения компонентов ноутбуков.

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