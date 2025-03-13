Когда какой-то ситуативный союзник нашей страны постоянно, как мантру, повторяет заявления, призванные заверить Кремль в нерушимости и крепости своей дружбы с Россией, то это не нужно понимать буквально.
Путин не зря подыграл Трампу. Некоторые «союзнички» России неожиданно заёрзали
Комментарии
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Николай Герасименко
Действительно, международные отношения это сложные шахматные баталии... Слава Богу 🙏 сейчас в России 🇷🇺 у руля гроссмейстеры мирового уровня.
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3 час.
владимир лобурь
Китайцы, сволочи желтомазые. Чтоб эти друзья передохли, вместе с индусами. Твари еще те.
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3 час.
mm
maiop maiop
Следует признать один непреложный факт: за три года проведения СВО Россия увеличила свое политическое влияние, что очень сильно раздражает Пекин и Нью-Дели, которые никак не рассматривали нашу страну в роли лидера БРИКС и стран антизападной коалиции или, если хотите, Глобального Юга.
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3 час.
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