БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Путин не зря подыграл Трампу. Некоторые «союзнички» России неожиданно заёрзали

Когда ‎какой-то‏ ‎ситуативный ‎союзник ‎нашей ‎страны ‎постоянно,‏ ‎как ‎мантру,‏ ‎повторяет‏ ‎заявления, ‎призванные ‎заверить ‎Кремль ‎в ‎нерушимости ‎и ‎крепости‏ ‎своей ‎дружбы‏ ‎с‏ ‎Россией, ‎то‏ ‎это ‎не ‎нужно ‎понимать‏ ‎буквально.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Действительно, международные отношения это сложные шахматные баталии... Слава Богу 🙏 сейчас в России 🇷🇺 у руля гроссмейстеры мирового уровня.
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3 час.
владимир лобурь
Китайцы, сволочи желтомазые. Чтоб эти друзья передохли, вместе с индусами. Твари еще те.
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3 час.
mm
maiop maiop
Следует ‎признать‏ ‎один ‎непреложный ‎факт:‏ ‎за‏ ‎три ‎года‏ ‎проведения ‎СВО ‎Россия‏ ‎увеличила ‎свое‏ ‎политическое ‎влияние,‏ ‎что‏ ‎очень‏ ‎сильно ‎раздражает‏ ‎Пекин ‎и ‎Нью-Дели,‏ ‎которые ‎никак‏ ‎не‏ ‎рассматривали‏ ‎нашу ‎страну‏ ‎в ‎роли‏ ‎лидера ‎БРИКС‏ ‎и‏ ‎стран ‎антизападной‏ ‎коалиции ‎или, ‎если ‎хотите, ‎Глобального‏ ‎Юга.
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3 час.
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