На торги выставили имущество компании, которая ремонтировала дороги Забайкалья

В Забайкалье на торгы выставили имущество компании, которая занималась ремонтом дорог.«Чита.Ру» со ссылкой на портал «Эталонного маркетплейса активов» сообщает, что склады, гаражи, ремонтные цехи и технику обанкротившейся компании «Автомобильные дороги Забайкалья», которая ранее занималась обслуживанием региональных дорог, выставили на торги.