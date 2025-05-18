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На торги выставили имущество компании, которая ремонтировала дороги Забайкалья

На торги выставили имущество компании, которая ремонтировала дороги Забайкалья

В Забайкалье на торгы выставили имущество компании, которая занималась ремонтом дорог.«Чита.Ру» со ссылкой на портал «Эталонного маркетплейса активов» сообщает, что склады, гаражи, ремонтные цехи и технику обанкротившейся компании «Автомобильные дороги Забайкалья», которая ранее занималась обслуживанием региональных дорог, выставили на торги.

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