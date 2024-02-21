Жена подала на развод: что делать и как себя вести мужу

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько семей в России распадается? Эксперты говорят, что процент разводов просто катастрофичен: он составляет 50-55 %! При этом в подавляющем большинстве случаев заявление о разводе пишут представительницы прекрасного пола.
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