Жена подала на развод: что делать и как себя вести мужу

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько семей в России распадается? Эксперты говорят, что процент разводов просто катастрофичен: он составляет 50-55 %! При этом в подавляющем большинстве случаев заявление о разводе пишут представительницы прекрасного пола.