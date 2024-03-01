Для многих граждан иностранных государств наша страна стала маяком, который привлекает к себе всех стремящихся к свету и правде.
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Для многих граждан иностранных государств наша страна стала маяком, который привлекает к себе всех стремящихся к свету и правде.
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