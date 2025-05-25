Российский бизнес жалуется на падение спроса и продаж

Издание "Ведомости" со ссылкой на опрос глав 2 500 российских компаний пишет, что за 1-й квартал 2025 года 70% предпринимателей РФ столкнулись с падением спроса на их продукцию и услуги, а значит их продажи и выручка падала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии