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Царьград

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"Россия бьёт по Украине!": Трамп дал неожиданный ответ на вопрос американских журналистов

"Россия бьёт по Украине!": Трамп дал неожиданный ответ на вопрос американских журналистов

США не собираются вводить санкции на фоне продолжающихся атак. На пресс-конференции в Белом доме произошло то, чего так боялись на Банковой: Трамп дал неожиданный ответ на вопрос американских журналистов.

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