Грузовой корабль сел на мель в Сахалинской области

Иностранный грузовой корабль сел на мел недалеко от морского порта Шахтерск в Сахалинской области. Информацию об этом передает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
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