Политика Сегодня

1 207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 6324362 Елен
    без может,,,арестовать их имущество))Медведев: Россия ...
  • Strannik Mr
    Пусть лучше эти падлюги свои штаты делят на различные страны. А мы , как - нибудь без их помощи и советов обойдёмся. ...Медведев указал н...
  • Хусейн Пулатов
    Правильно!МИД заявил о гото...

Грузовой корабль сел на мель в Сахалинской области

Грузовой корабль сел на мель в Сахалинской области

Иностранный грузовой корабль сел на мел недалеко от морского порта Шахтерск в Сахалинской области. Информацию об этом передает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх