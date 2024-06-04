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Полицейский застрелил азербайджанского парня-мажора при задержании. И едва не угодил за решетку

Полицейский застрелил азербайджанского парня-мажора при задержании. И едва не угодил за решетку

Случайным убийством завершилось задержание юных гонщиков-азербайджанцев в Новосибирской области.Три года назад - в мае 2021 года – в Мошковском районе под Новосибирском полицейский при задержании застрелил азербайджанского парня-мажора.

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