Полицейский застрелил азербайджанского парня-мажора при задержании. И едва не угодил за решетку

Случайным убийством завершилось задержание юных гонщиков-азербайджанцев в Новосибирской области.Три года назад - в мае 2021 года – в Мошковском районе под Новосибирском полицейский при задержании застрелил азербайджанского парня-мажора.
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