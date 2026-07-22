13-летний фигурист Плющенко-младший ответил комментаторам на критику

13‑летний фигурист Александр Плющенко, который вёл колонку в «Спорт‑Экспрессе» во время чемпионата мира по футболу, ответил на волну негатива, обрушившуюся на него из‑за турнирных обзоров, и в конце обращения пожелал всем добра.
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