13-летний фигурист Плющенко-младший ответил комментаторам на критику

13‑летний фигурист Александр Плющенко, который вёл колонку в «Спорт‑Экспрессе» во время чемпионата мира по футболу, ответил на волну негатива, обрушившуюся на него из‑за турнирных обзоров, и в конце обращения пожелал всем добра.