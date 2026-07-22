Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

13-летний фигурист Плющенко-младший ответил комментаторам на критику

13-летний фигурист Плющенко-младший ответил комментаторам на критику

13‑летний фигурист Александр Плющенко, который вёл колонку в «Спорт‑Экспрессе» во время чемпионата мира по футболу, ответил на волну негатива, обрушившуюся на него из‑за турнирных обзоров, и в конце обращения пожелал всем добра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии