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Царьград

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В России не хватает 600 000 инженеров. Не спасает даже рост зарплат

В России не хватает 600 000 инженеров. Не спасает даже рост зарплат

Работодатели ощущают острую нехватку специалистов: на три вакансии приходится лишь одно резюме.Несмотря на рост зарплат у инженеров на 16-24%, рабочие места всё равно пустуют.

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