Депутат ГД Милонов: в идее маркировки алиментщиков на всех сайтах есть смысл

Неплательщиков алиментов следует маркировать, чтобы другие люди знали об этом. Причем ограничиваться лишь сайтами знакомств не стоит – нужно писать соответствующую информацию на всех ресурсах, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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