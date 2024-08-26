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Депутат ГД Милонов: в идее маркировки алиментщиков на всех сайтах есть смысл

Депутат ГД Милонов: в идее маркировки алиментщиков на всех сайтах есть смысл

Неплательщиков алиментов следует маркировать, чтобы другие люди знали об этом. Причем ограничиваться лишь сайтами знакомств не стоит – нужно писать соответствующую информацию на всех ресурсах, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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