Где смотреть Гран-при Японии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет третий этап 76-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Японии. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 4 апреля 1-я практика: 5:30 – 6:30 2-я практика: 9:00 – 10:00 Суббота, 5 апреля 3-я практика: 5:30 – 6:30 Квалификация: 9:00 – 10:00 Воскресенье, 6 апреля Гонка: 8:00 Где смотреть Гран-при Японии-2025? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.