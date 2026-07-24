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Царьград

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Пентагон обвинил The New York Times в манипуляции данными о потерях

Пентагон обвинил The New York Times в манипуляции данными о потерях

Пентагон объяснил снижение данных о погибших военных в Иране с 18 до 14 техническим сбоем, который будет исправлен.

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