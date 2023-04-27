Дни наперечет: россияне сокращают сроки отдыха на курортах

Туристы начали сокращать сроки отдыха на российских курортах, чтобы компенсировать его подорожание и уложиться в бюджет — средняя продолжительность туров сократилась с 10–11 до девяти дней, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России.