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Дни наперечет: россияне сокращают сроки отдыха на курортах

Дни наперечет: россияне сокращают сроки отдыха на курортах

Туристы начали сокращать сроки отдыха на российских курортах, чтобы компенсировать его подорожание и уложиться в бюджет — средняя продолжительность туров сократилась с 10–11 до девяти дней, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России.

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