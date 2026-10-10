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Царьград

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Тихонов назвал "Аполлон-13" самым точным фильмом о космосе

Тихонов назвал "Аполлон-13" самым точным фильмом о космосе

Русский космонавт Николай Тихонов назвал "Аполлон-13" самым точным фильмом о космосе. Из отечественных картин он выделил "Укрощение огня", посвященный становлению советской ракетно-космической отрасли.

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