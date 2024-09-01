Земельные выборы, состоявшиеся в Саксонии и Тюрингии в первый день сентября, подтвердили прогнозы политологов – «светофорная коалиция», правящая на федеральном […] The post Восточные немцы указали правящим партиям их место appeared first on Медиакратия.
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