Oil Jumps 7% As Trump Threatens Iran Hours Before Fed Decision

Oil prices surged more than 7% on Wednesday as renewed U.S.-Iran hostilities and fresh threats to shipping through the Bab el-Mandeb pushed WTI above $84 and Brent toward $90, confronting the Federal Reserve with another inflation shock just hours before one of its most uncertain interest-rate decisions in years.
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