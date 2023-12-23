Итоги года: прорывные проекты обрабатывающей промышленности и выпуск новых для Казахстана товаров

В текущем году Казахстан начал переход на новую экономическую модель, объявленную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» и нацеленную на реальное улучшение жизни граждан, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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