Итоги года: прорывные проекты обрабатывающей промышленности и выпуск новых для Казахстана товаров

В текущем году Казахстан начал переход на новую экономическую модель, объявленную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» и нацеленную на реальное улучшение жизни граждан, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.