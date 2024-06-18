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США не признали украинскую конференцию в Швейцарии мирными переговорами

США не признали украинскую конференцию в Швейцарии мирными переговорами

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН по Украине во вторник, 18 июня, заявила, что украинская конференция в Швейцарии не была мирными переговорами, поскольку для этого необходимо было участие и России, – сообщают СМИ.

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