США не признали украинскую конференцию в Швейцарии мирными переговорами

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН по Украине во вторник, 18 июня, заявила, что украинская конференция в Швейцарии не была мирными переговорами, поскольку для этого необходимо было участие и России, – сообщают СМИ.