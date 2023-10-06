Разглядеть нациста. Утащит ли Зеленский европейских политиков на помойку истории?

Андрей Ворохтич. 1 октября Украина впервые отметила свой старый-новый праздник – «день защитников и защитниц», дату которого Зеленский самоличным волюнтаристским решением перенес на 14 дней с нелепым обоснованием насчет разницы старого и нового календарных стилей.
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