Россиян предупредили о ядовитых пауках-каракуртах, встречающихся в регионах

Укус ядовитого паука-каракурта, которые стали встречаться в Центральной России, может привести к боли, слабости, а иногда — к смерти, сообщила RT рассказала доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская.