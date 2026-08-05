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RT Russia

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Россиян предупредили о ядовитых пауках-каракуртах, встречающихся в регионах

Россиян предупредили о ядовитых пауках-каракуртах, встречающихся в регионах

Укус ядовитого паука-каракурта, которые стали встречаться в Центральной России, может привести к боли, слабости, а иногда — к смерти, сообщила RT рассказала доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская.

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