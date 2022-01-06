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Грузовик сбил омича на пешеходном переходе из-за гололёда

Грузовик сбил омича на пешеходном переходе из-за гололёда

Росгвардейцы помогли пострадавшему, а водителя передали экипажу ГИБДД. Как сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области, вчера, 5 января, утром 49-летний водитель грузового автомобиля «HINO» двигался по улице 4-й Челюскинцев.

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