Грузовик сбил омича на пешеходном переходе из-за гололёда

Росгвардейцы помогли пострадавшему, а водителя передали экипажу ГИБДД. Как сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области, вчера, 5 января, утром 49-летний водитель грузового автомобиля «HINO» двигался по улице 4-й Челюскинцев.