Девушка показала главный страх всех, кто носит брекеты

«Иду снимать брекеты после долгих 2,5 лет заточения, что может пойти не так?» — в голосе девушки сквозит трепетное предвкушение, смешанное с едва уловимой тревогой, словно она стоит на пороге новой эры своей улыбки.
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