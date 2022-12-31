Вашему вниманию пять российских артистов, которые проживают в США

﻿﻿В этой статье речь пойдет о наших знаменитостях, живущих в Америке. Анжелика Варум и Леонид Агутин Пара известных музыкантов Анжелика Варум и Леонид Агутин владеют тремя квартирами в Майами, они даже живут в знаменитом небоскребе Trump Towers, спроектированном нынешним президентом США.