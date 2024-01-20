У 84-летней актрисы Ларисы Лужиной нашли серьезные проблемы с сердцем

Актриса Лариса Лужина обратилась в одну из московских клиник с жалобами на боли в области сердца. Медики диагностировали у 84-летней звезды сериала «Тайны дворцовых переворотов» пароксизмальную форму фибрилляции предсердий.
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