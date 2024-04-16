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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин – 2-й игрок в истории «Рейнджерс», набравший 120+ очков за сезон. Среди россиян в истории НХЛ – 4-й

Форвард «Рейнджерс» набрал 2 (1+1) балла в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:0).

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