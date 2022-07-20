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Посольство РФ в США: На оказание помощи пострадавшим территориям Украины поднялась вся Россия

Посольство РФ в США: На оказание помощи пострадавшим территориям Украины поднялась вся Россия

Российские дипломаты ответили на заявление Белого дома по поводу намерений РФ аннексировать Украину. Россия возвращает мир на освобожденные территории и создает условия для нормальной жизни, сказано в опубликованном посольством РФ в США заявлении.

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