37-летняя экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Не так давно стало известно, что поющая телеведущая с высокой температурой снималась в шоу «Маска» в качестве ведущей, делая капельницы в перерывах.