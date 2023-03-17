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Бузова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Бузова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

37-летняя экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Не так давно стало известно, что поющая телеведущая с высокой температурой снималась в шоу «Маска» в качестве ведущей, делая капельницы в перерывах.

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