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Свежие комментарии

  • Run Николаева
    И не разваривается?! Я вообще не заморачиваюсь ни с замачиванием, ни тем более с содой, и варю не больше часа, а разв...Вот так варили го...
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    Спасибо большое,подборка замечательная!👍👍👍Салаты на каждый ...
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Встречаем масленицу настоящими дрожжевыми блинами на опаре. История и рецепт

Встречаем масленицу настоящими дрожжевыми блинами на опаре. История и рецепт

Французские крепы, китайские Цзяньбин, американские Панкейки, японские Окономияки… Блины готовят и любят во всем мире… Но все-таки именно БЛИНАМИ я бы назвал только традиционно русские дрожжевые опарные блины… а все остальное — это блинчики.

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