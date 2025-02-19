Встречаем масленицу настоящими дрожжевыми блинами на опаре. История и рецепт

Французские крепы, китайские Цзяньбин, американские Панкейки, японские Окономияки… Блины готовят и любят во всем мире… Но все-таки именно БЛИНАМИ я бы назвал только традиционно русские дрожжевые опарные блины… а все остальное — это блинчики.
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