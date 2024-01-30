Toyota HiAce получил спортивный обвес и переднюю часть от Land Cruiser 300

На Токийском автосалоне 2024 года японский тюнер B-Dash показал необычный проект, который представляет собой Toyota HiAce с передней частью от внедорожника Toyota Land Cruiser J300 и очень мощной аудиосистемой.
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