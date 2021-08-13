Школы Челябинской области начали получать учебники по практической экологии

Пособия разработаны для младших школьников. К 1 сентября в южноуральские школы поступит более 46 тысяч экземпляров учебных пособий по практической экологии.
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