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Царьград

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Врач Раменской больницы объяснил факторы выбора метода операции

Врач Раменской больницы объяснил факторы выбора метода операции

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан объяснил, как состояние пациента влияет на выбор операции, подчеркнув, что возраст не всегда играет решающую роль.

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