Врач Раменской больницы объяснил факторы выбора метода операции

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан объяснил, как состояние пациента влияет на выбор операции, подчеркнув, что возраст не всегда играет решающую роль.
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