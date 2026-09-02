«Отец Кирилла ушел в другую семью. Пришлось оставить футбол». Тяжелая судьба таланта ЦСКА: интервью мамы Данилова

Рататуй, «Реал», хет-трик «Спартаку».Прогресс Кирилла Данилова — лучшее, что случилось с ЦСКА в 2026 году.
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