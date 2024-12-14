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В России объяснили просьбу Турции к США об исключении из санкций против Москвы

В России объяснили просьбу Турции к США об исключении из санкций против Москвы

Просьба Турции к США об исключении из санкционного списка против России связана с ее экономическими интересами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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