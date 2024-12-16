Епископ Серафим принял участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви.

14 декабря 2024 года, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, принял участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви, которое состоялось под председательством Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в Минском епархиальном управлении.