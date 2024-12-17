Анна Митянина: без ребенка невозможно представить нормальную жизнь

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге – о важности создания семьи Сегодня детский омбудсмен Петербурга и наше издание запускают совместный проект, приуроченный к стартующему в скором времени нацпроекту «Семья».
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