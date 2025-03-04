Названы изменения в самочувствии после отказа от алкоголя

Полный отказ от алкоголя имеет массу преимуществ для здоровья, включая снижение веса и улучшение качества сна, заявили профессора гепатологии в Университетском колледже Лондона, Великобритания, Марша Морган и Кевин Мур.
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