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Фриц о том, что в этом году выиграл все турниры, на которых вышел в 1/2 финала: «Я в курсе»

Американец Тэйлор Фриц прокомментировал выход в полуфинал итогового турнира ATP. В этом году он выиграл каждый турнир, на котором доходил до 1/2.

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