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Царьград

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Вильфанд предупредил о ветре до 28 м/с и гололеде в регионах РФ

Вильфанд предупредил о ветре до 28 м/с и гололеде в регионах РФ

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о похолодании, сильном ветре и гололеде на юге страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

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