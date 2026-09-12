ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Они уже в экран не влазят, а нам говорят как жить": россиянин высказался о ситуации в стране

"Они уже в экран не влазят, а нам говорят как жить": россиянин высказался о ситуации в стране

  Живу в городе-миллионнике. Называть не буду — чтобы камни в огород не полетели, как говорится.

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