"Они уже в экран не влазят, а нам говорят как жить": россиянин высказался о ситуации в стране

Живу в городе-миллионнике. Называть не буду — чтобы камни в огород не полетели, как говорится.
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Опять виноваты депутаты, а несменяемый вроде бы как не причём. А кто им назначил такие зарплаты, кто отвечает за внутреннюю политику? Пушкин?