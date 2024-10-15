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JAMA: избыток фолатов во время беременности повышает риск пороков сердца у детей

JAMA: избыток фолатов во время беременности повышает риск пороков сердца у детей

Ученые из Народной больницы провинции Гуандун (Китай) установили, что низкий или чрезмерно высокий уровень фолиевой кислоты (витамина В9) в крови матерей во время беременности повышает риск врожденных пороков сердца у детей.

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