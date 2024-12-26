В Петербурге переработки перед новогодними каникулами затрагивают 40% жителей

Во время опроса жителей Северной столицы оказалось, что 40% респондентов перерабатывают в декабре. Еще 14% опрошенных горожан перерабатывают несколько раз в течение месяца, а 33% петербуржцев и вовсе никогда не перерабатывали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии