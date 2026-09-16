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Регионы России

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Билайн Adtech обновил систему антифрода с применением машинного обучения

Билайн Adtech обновил систему антифрода с применением машинного обучения

Компания «Билайн Adtech» представила обновлённую систему антифрода, усиленную моделями машинного обучения, предназначенными для выявления некачественного рекламного трафика (IVT).

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