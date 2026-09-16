Билайн Adtech обновил систему антифрода с применением машинного обучения

Компания «Билайн Adtech» представила обновлённую систему антифрода, усиленную моделями машинного обучения, предназначенными для выявления некачественного рекламного трафика (IVT).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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