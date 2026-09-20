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Марк Кондратюк: олимпийское золото на льду и серия коротких романов за бортиком

Марк Кондратюк: олимпийское золото на льду и серия коротких романов за бортиком

Ему двадцать два. У него командное олимпийское золото Пекина, титул чемпиона Европы и репутация главного ловеласа российского фигурного катания.

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