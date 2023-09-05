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Опубликованы результаты мониторинга воздуха с 1 по 3 сентября в Рязани

Опубликованы результаты мониторинга воздуха с 1 по 3 сентября в Рязани

Работали стационарные посты наблюдения в Канищеве, Дашково-Песочне и в районе Рязанского кремля. Пробы отбирали по следующим компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, формальдегид, метан.

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