Когда в Унгенах пройдут Фестиваль семьи и День Европы

В воскресенье на площади Независимости в Унгенах пройдет Фестиваль семьи и День Европы. Организаторы, Унгенская примэрия и UNICEF Moldova, сообщают, что для участников всех возрастов подготовлено десять зон с развлечениями, художественными и обучающими мероприятиями, чтобы каждый гость праздника почувствовал себя частью Европейской семьи в самом сердце Унген.