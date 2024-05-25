Когда в Унгенах пройдут Фестиваль семьи и День Европы

В воскресенье на площади Независимости в Унгенах пройдет Фестиваль семьи и День Европы. Организаторы, Унгенская примэрия и UNICEF Moldova, сообщают, что для участников всех возрастов подготовлено десять зон с развлечениями, художественными и обучающими мероприятиями, чтобы каждый гость праздника почувствовал себя частью Европейской семьи в самом сердце Унген.
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