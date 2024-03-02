На Красноярском водохранилище водитель съехал с автозимника и чуть не утонул

На Красноярском водохранилище чуть не утонул водитель. В службе спасения Красноярского края рассказали, что днем 2 марта мужчина на легковом автомобиле съехал с автозимника и направился в сторону правого берега — легковушка попала в промоину и частично провалилась под лед.