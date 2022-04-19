Российские военнослужащие обеспечили выдачу гуманитарной помощи жителям Корабельного микрорайона города Херсона

Российские военнослужащие обеспечили выдачу гуманитарной помощи жителям Корабельного микрорайона города Херсона

Продуктовые наборы, включающие в себя крупы, консервированную рыбу и говядину, подсолнечное масло и сахар, в первую очередь получили пожилые люди, а также женщины с детьми и инвалиды.

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